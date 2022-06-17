〈能源盤後〉美祭伊朗新制裁 歐洲領袖訪烏 原油逆轉收高

原油期貨價格周四 (16 日) 早盤走跌，係因 Fed 最近一回升息引起市場對經濟成長的擔憂，但在美國宣布對伊朗實施新的經濟制裁後擺脫跌勢，逆轉收高。

與此同時，歐洲領導人造訪烏克蘭也可能支撐油價上升，因為這表明歐洲可能針對俄羅斯能源實施更多制裁。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.27 美元或 2%，收每桶 117.58 美元，收復周三 3% 大跌幅的一部分。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.30 美元或 1.1%，收每桶 119.81 美元。

根據最近月期貨價格，Brent 原油和 WTI 原油周三均收在約莫 2 周低點。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收近每加侖 3.9554 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 0.6%，收每加侖 4.5719 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.6% ，收每百萬 Btu 7.464 美元，前一日最近月天然氣期貨甫跌逾 16% 至 5 周低點。

市場推動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，油價周四在觸底後反彈回升，係因新聞報導稱「美國對伊朗實施新的經濟制裁以迫使該產油國重返核協。」

美國財政部周四表示，已對一個由伊朗石化生產商以及中國和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 的「幌子公司」組成的網絡發動制裁，因為該網絡支撐企業將伊朗石油產品販售至海外。

與此同時，DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，歐洲領導人訪問烏克蘭也提振石油交易，因為此舉「被解讀為看漲石油，因為這很可能預示歐盟對俄羅斯的新一輪制裁即將到來，以及俄羅斯石油交易將持續承壓。」

美股和全球基準價格周四開盤走低，係因股市和其他風險資產下跌引起負面情緒。周三在 Fed 升息 75 個基點後，原油價格收在 2 周低點，但股市最初以反彈上升回應升息決定。

Richey 表示，能源市場最近幾個交易日一直波動，係因「Fed 超大規模升息、全球經濟和後續需求估計越來越令人擔憂，以及美國國內產量增加，加總起來引發一波獲利了結的交易。」

「市場的主導趨勢仍然看漲，儘管俄烏戰爭引起的地緣政治恐懼情緒抵消並超越一些能源的基本阻力 (包括對伊朗的新制裁)。」

DTN 的 Vincent 表示，Fed 加速升息的決定「既承認 Fed 對通膨前景過於樂觀，也令人越來越質疑 Fed 對經濟成長的預期。正是這種商業周期結束和下一輪經濟衰退提早到來的可能性上升，令石油市場擔憂，因為石油需求可能因此下降。」

瑞士央行也將基準利率上調了半個百分點至負 0.25%；英國央行周四也升息 25 個基點。

儘管如此，Vincent 認為 Fed 的決定不太可能是本周石油價格下跌的主因。本周迄今，WTI 原油期貨價格跌逾 2%，而 Brent 原油跌逾 1%。

Vincent 認為，俄羅斯石油流動持續強勁、美國汽油和蒸餾油需求因高架而疲軟，這些對石油市場參與者來說更重要，比央行升息對聯邦基金利率的影響更大。

美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (6/10 止) 美國國內天然氣供應量增加 920 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量增加 890 億立方英呎。



