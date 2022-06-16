納諾*-KY再推防疫產品 口腔防護噴霧上架逾500家門市

納諾 *-KY(6495-TW) 董事長呂鴻圖今 (16) 日表示，旗下防疫產品 OHTrust 口腔防護噴霧，預計下周將陸續在全台 550 家藥局實體通路上架銷售，加上線上電商平台也同步拓展，為營運添成長動能。

副董事長黃沁超指出，OHTrust 歐舒特口腔防護噴霧是由集團旗下諾康生醫科技與台北醫學大學共同開發，以集團氫氧負離子水溶液技術為基礎來研發，氫氧負離子也是日本國際家電品牌所標榜的抑菌因子。

黃沁超補充，將氫氧負離子開發成水溶液，不具刺激與過敏性，也不受環境和家電等產品限制，消費者可隨手噴口腔，並提供 1-6 歲學齡兒童另一層保護，降低感染風險。

根據內政部戶政司最新統計，2022 年 5 月底全台 0-6 歲學齡前兒童超過 125.3 萬人、占全台 5.4% 人口，雖然目前美國 FDA 正在針對 5 歲以下的幼兒疫苗進行分析，不過在疫苗尚未出來前的空窗期，其產品也成為防疫選項之一。

納諾預計下周五前，會將口腔防護噴霧上架至全台 550 家門市，包括大樹、丁丁、躍獅、佑全及健康人生等主要藥局實體通路，另外線上電商平台諾康生醫官方網站、momo 購物網、蝦皮購物等也積極提升品牌知名度。

展望後市，呂鴻圖表示，除了口腔防護噴霧外，旗下健康生醫事業體推出的訂閱式服務防疫產品霧化防疫門，已與政府、幼兒園、產後護理之家、婦幼診所等相關單位洽談合作訂單，隨著新產品加入、擴大線上與實體通路市場，營運有望同步成長。