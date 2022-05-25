企併法修正案三讀 本次有兩稅制亮點

《企業併購法》部分條文修正案日前完成三讀，資誠聯合會計師事務所表示，此次修法主要有兩大亮點，包括：「新創股東緩課新制」與「無形資產攤銷」等，是本次修法關於稅制兩大亮點。

剛三讀通過的《企業併購法》部分條文修正案，修正重點包含：保障股東權益、放寬非對稱併購適用範圍及、擴大彈性租稅措施等，其中有關擴大租稅措施內容包括：被併購新創企業個人股東取得的股份對價，可選擇全數延緩繳稅； 明定可辨認無形資產的類型，得按實際取得成本於一定年限內平均攤銷。

在新創股東緩課新制部分，資誠聯合會計師事務所併購稅務服務會計師劉欣萍指出，假設張博士創立甲公司 3 年，被策略性投資人乙公司相中，透過合併換股，甲公司併入乙公司消滅，而張博士取得乙公司股票。

根據現行法令，張博士如因合併產生股利所得要課稅，恐怕需要籌措資金繳稅，進而影響併購意願，而此次修法後，張博士可選擇全數延緩至取得次年度起之第 3、4、5 年度平均課徵所得稅，有助消彌新創事業個人股東納稅的資金問題，促進友善併購新創公司環境。

至於無形資產攤銷部分，劉欣萍表示，公司為強化其競爭力、拓展市場，取得關鍵技術、客戶名單常為進行併購之重要因素，依現行法令，未登記的專門技術、客戶關係稅上不能攤銷，恐變相增加企業併購成本。

劉欣萍說，修法後如符合營業秘密法規定，可以「營業秘密」納入適用攤折。但應注意是否符合營業秘密法之三要件，即「秘密性」、「經濟性 / 價值性」及「採取合理保密措施」。

劉欣萍建議，企業同步參考財政部公布的可辨認無形資產檢查表，評估該些可辨認無形資產的認列符合會計準則公報、評價準則公報相關規定。

