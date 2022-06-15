元大人壽向社會新鮮人招手 目標年底業務團隊增長15%

畢業季即將到來，元大人壽今 (15) 日表示，為鼓勵年輕人投入壽險事業，提供應屆畢業生及無壽險經驗的年輕族群職涯發展機會，特別推出「外勤業務主管展星計劃」，希望藉此計劃於今 (2022) 年底達成業務員團隊人力增長 15% 的目標。

根據知名人力銀行調查指出，今年有 83.7% 應屆畢業生即將投入就業市場，而打算直接進入職場的新鮮人中，有高達 82.1% 的人擔心疫情影響求職。元大人壽表示，金融保險業受疫情影響相對較小，對於想挑戰高薪、喜歡外勤工作、個性積極、追求自我職涯成長與家庭平衡者，壽險業務員是不錯的選擇。

元大人壽指出，「展星計劃」將協助社會新鮮人無縫接軌職場，透過專業培訓課程，包含「課堂訓練」、「工作輔導」、「市場實務」等培育機制，為期 12 個月，協助新人快速考照及學習行銷服務技巧。

除了提供完整的培訓課程以強化壽險及金融相關專業外，元大人壽表示，還透過主管的實戰帶領與個別輔導，提升溝通與組織管理的能力。例如：從初次拜訪客戶起，透過直屬主管陪同與客戶溝通，帶領新人學習如何為客戶規劃一份完整的家庭財務安全需求分析，及量身訂做適合的保險計劃，從中習得保障規劃與行銷的技巧。

元大人壽強調，在「展星計劃」培訓期間，享有勞保、健保、公司團保等福利，公司並提供客戶名單，只要通過相關考核，每月可獲得定額培訓獎勵金，解決新人在投入壽險業前，最擔心「收入不穩定」及「人脈不足」的兩大問題。「展星計劃」一年期滿後，將接軌一般的業務制度，並啟動第二年的進階培訓計劃，除協助提升服務軟實力外，更朝行銷與組織發展齊頭並進。