潤成入住南山人壽11年 將首度爭取配發現金股利

潤泰集團總裁尹衍樑兒子尹崇堯接任南山人壽副董兩年， 今 (28) 日表示，潤泰入住南山 11 年以來，今 (2022) 年將首度爭取發放現金股利。

南山人壽去年全年稅後獲利近 597 億元，年增 60%，再創新高，每股純益 (EPS) 達 4.32 元。尹崇堯表示，過去南山人壽都是配發股票股利，但去年獲利亮眼，將向金管會爭取發放現金股利。

談到擔任南山人壽副董事長兩年，尹崇堯表示，很常跟業務員見面，對南山印象最深是對同仁的韌性，遇到困難都能相挺而過，他舉例，之前有一位退休副總，在「境界事件」之後回來幫忙，只因為他認為這是「家裡的事」，這讓尹崇堯印象深刻。

尹崇堯進一步表示，明年是南山人壽 60 週年，南山在台灣耕耘很久，內部團隊不管商品或精算在業界都很強，公司營運策略接下來的重點是商品服務的轉型，保險公司不只是商品的銷售者，也是健康服務、理賠關懷的提供者，要做到「效率、精準、溫暖」，因此商品轉型是必然的結果，希望在 60 週年的明年，南山在定位上能展現出來。

南山人壽代理總經理范文偉進一步表示，南山人壽成立「健康守護圈」，便與癌症希望基金會合作，除了快速理賠外，還與協力廠商提供癌友在人生各階段服務，過去公司是主打保險有南山，以後要定調為「健康有南山」。

南山人壽更號召內外勤員工，從 3 月初開始到 3 月底，要手工編織圍巾，送給全台癌友，尹崇堯為此還獻出人生中首次親手織圍巾的初體驗。

對於父親尹衍樑的期許，尹崇堯表示，父親說南山人壽是一個很好的公司，希望能在南山長長久久，父親期許南山人壽可作為客戶幸福的捍衛者，客戶利益與保險公司利益是相同的，對保險公司來講是很重要的使命。

至於南山人壽今年 6 月將改選董事，是否有機會擔任董事長一職，尹崇堯未正面回應僅表示：「公司治理本來就有一些程序，不管是從代理董事長到副董事長，會遵循公司治理的程序。」