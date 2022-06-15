物價飆漲 逾7成消費者估未來6個月支出增加

通膨讓消費者很有感，根據資誠聯合會計師事務發布的《2022 全球消費者洞察報告》，超過 75% 的受訪者預期，未來 6 個月內維持或增加大多數類別的支出水平，47% 的受訪者預計在食品雜貨上會花費更多。

以消費品項來說，食品雜貨價格上漲讓消費者最有感，調查發現，消費者不論在店內購物 (65%) 和線上購物 (56%) 都有相同感受，超過一半的受訪者 (57%) 表示，總是或經常遇到食品雜貨價格上漲的情況。

而物價上漲也排擠部分消費支出，調查指出，超過四分之一的消費者計劃減少某些類別的支出，包括奢侈品 / 高檔商品 (37%)、外出用餐 (34%)、藝術、文化與體育 (30%) 和時尚 (25%)。

除了價格上漲，供應鏈也影響購物體驗，其中最明顯的是，由於缺貨而無法購買產品 (線上 43%；店內 37%)，受訪者也說，線上購物的交貨時間更長 (42%)，而實體店內排隊時間更長 (36%)。

而當消費者遇到供應鏈的問題時，37% 的受訪者會去不同的零售商來滿足自身需求，如果是透過實體店面購物，則會轉向線上購物；29% 的線上消費者表示，他們會給實體店面一個機會，以更加滿足自身需求。40% 的受訪者會使用比價網站來查詢是否能買得到產品。

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清表示，消費者購物行為和偏好不斷改變，零售商和製造商必須迅速採取行動，以滿足變化的需求以及自身面臨的通貨膨脹和供應鏈壓力。

劉鏡清也說，通膨與供應鏈壓力短期很難緩解，企業必須保持敏捷，應對多重的挑戰，同時專注於滿足客戶需求，才有可能在這個動盪的環境中勝出。

《2022 全球消費者洞察報告》針對全球 25 個國家或地區的 9069 名消費者進行調查，調查發現過去的兩年中，消費者的韌性受到考驗，消費者正在持續適應供應鏈中斷以及逐漸升溫的通膨。

