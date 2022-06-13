地產業大整合 Prologis以260億美元全股票交易收購Duke Realty

倉儲巨頭 Prologis (PLD-US) 周一 (13 日) 表示，將以包括債務在內的價值約 260 億美元的全股票交易，收購其規模較小的競爭對手 Duke Realty (DRE-US)。

新聞聲明指出，兩家公司董事會都一致批准了這筆交易。

Prologis 控制著亞馬遜 (AMZN-US)、家得寶 (HD-US) 和聯邦快遞 (FDX-US) 等公司使用的大約 10 億平方英尺倉庫和配送中心。Duke Realty 則在美國 19 個主要物流市場擁有並經營著約 1.6 億平方英尺的工業廠房。

Prologis 聯合創始人兼 CEO 及董事長莫加丹 (Hamid R. Moghadam) 在準備好的講話中表示：「我們欽佩 Duke Realty 團隊在過去 10 年中完成紀律嚴明的重新定位戰略。它們在美國建立了卓越的投資組合，位於我們認為未來會跑贏大市的地區。」

該公司指出，Prologis 將取得的物業包括南加州、新澤西、南佛羅里達、芝加哥、達拉斯和亞特蘭大。

總而言之，在擁有和管理的基礎上進行的收購內容，包括美國 19 個主要物流地區的 1.53 億平方英尺的經營物業，以及 1100 萬平方英尺的在建項目，預計總投資約為 16 億美元。還有 1228 英畝的土地擁有和可供選擇，建築面積約為 2100 萬平方英尺。

Prologis 計劃持有 Duke Realty 約 94% 的資產並退出其中一個市場。

Duke Realty 董事長兼 CEO 康納 (Jim Connor) 說，「我們一直很尊重 Prologis，在對交易和改進的報價進行了深思熟慮和全面的評估之後，我們很高興能夠將雙方互補的業務結合起來。」

根據協議條款，Duke Realty 股東每 1 股將獲得 0.475 倍的 Prologis 股份。該交易預計將於 2022 年第 4 季完成，尚需獲得 Prologis 和 Duke Realty 股東的批准以及其他慣例成交條件。