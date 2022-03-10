達邁去年EPS 2.32元 今年營運走出谷底擬發CB

達邁 (3645-TW) 今 (10) 日董事會通過去年財報、盈餘分配，去年稅後純益 3 億元，年減 15.49%，每股純益 2.32 元，擬配 1.2 元現金股利，達邁也通過，將發行無擔保可轉債 (CB) 籌資，是 2011 年上市以來首度發債籌資案。

聚醯亞胺薄膜 (Polyimide Film,PI) 今年以來傳出漲聲，供應商達邁可望受惠，且加上多角化開拓應用面，今年營運將走出谷底。

達邁 2021 年第四季營收 5.57 億元，毛利率 32.05%，季增 1.9 個百分點，年減 5.24 個百分點，稅後純益 5367 萬元，季減 35.24%，年減 39.7%，每股純益 0.41 元。

達邁 2021 年營收 23.91 億元，毛利率 31.98%，年減 5.64 個百分點，稅後純益 3.03 億元，年減 15.49%，每股純益 2.32 元。

達邁以往高達 98% 的軟板應用，去年前三季占營收比重已降至 64%，非軟板應用則成長到 36% ，達邁主管指出，分散應用以車用、散熱產品為主，以去年第四季營收 5.57 億元來看，非軟板應用已達 35-36%。

達邁今天董事會決議，去年盈餘擬配發每股 1.2 元現金，股東會 6 月 24 日召開，並將補選一席獨立董事。

達邁 2022 年前 2 月營收 4.29 億元，年增 8.5%。