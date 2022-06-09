不甩疫情干擾 去年定期定額申購金額占比逾3成

因應疫情衝擊，全球央行量化寬鬆炒熱股債行情，根據集保基金交易平台統計，去 (110) 年基金申購金額超過新台幣 1500 億元，年增 33%，累計申購筆數高達 1135 萬筆，其中定期定額申購金額達 549 億元，占申購金額約 35%，申購筆數為 919 萬筆，約占申購筆數 81%。

進一步來看今 (111) 年第 1 季定期定額筆數也較去年同期增加 10%，包括基金投資金額持續增加、定期定額成為主流，透過基金網路銷售平台買基金的普及率均相對提升。

集保表示，目前國人申購基金的主要管道，包含銀行、證券商、投信，以及近年快速成長的基金網路銷售平台，例如基富通證券、鉅亨投顧、中租投顧等，集保結算所基金交易平台，正是基金網路銷售平台的後台服務系統。

集保分析，由於基金網路銷售平台都由投資人自己做主，可不受他人例如理財專員或親朋好友的影響，因此廣受小資族喜愛。

集保結算所基金暨國際部經理汪明琇表示，基金交易平台近 5 年申購金額及筆數均呈現跳躍式成長，其中申購金額近 5 年每年複合成長率高達 30%，110 年定期定額扣款筆數較五年前更成長逾 8 倍，平均每筆扣款金額近 6000 元，顯見愈來愈多投資人選擇以網路銷售平台做投資，以定期定額方式分散市場波動的風險。