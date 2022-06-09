街口胡亦嘉涉背信 檢調發動第2波搜索約談

街口支付創辦人胡亦嘉涉嫌辦理基金配售時未公平配售投資人，獲取不法所得約 9000 萬元。台北地檢署今 (2022) 年 3 月發動首波搜索，胡亦嘉訊後被諭令 1000 萬元交保並限制出境、出海及住居，今 (9) 日再展開第 2 波行動，兵分 2 路搜索及約談街口投信前、現任董事王律傑、陳志睿等 2 人。

檢調獲報，胡亦嘉被控在 2020 年間追募街口投信布蘭特原油正 2 期貨 ETF 時，未公平配售予所有投資人，不法獲利約 9000 萬元，台北地檢署指揮調查局北機站於 3 月 24 日兵分 8 路搜索及約談胡亦嘉、胡妻莊郁琳、時任街口投信董事長王律傑等人。

檢察官複訊後，胡亦嘉、莊郁琳夫婦分別被諭令 1000 萬、50 萬元交保，王律傑則被諭令 200 萬元交保。

胡亦嘉當時交保後在臉書發文簡短表示，「問心無愧」。街口集團也發布聲明表示，此事和街口電子支付和街口金融科技都無關，胡亦嘉也已不再是街口電支負責人，目前無論調查過程與未來判決結果如何，皆不會影響電支業務。

不過，此案並未落幕，台北地檢署今指揮調查局北機站再度發動第二波搜索約談，前往兩處執行搜索，並約談前董事王律傑及法人代表董事陳志睿共 2 名被告及 1 名證人，其中，王律傑也是全案目前第二度被約談對象，但胡亦嘉這次並不在約談名單之中。