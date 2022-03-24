涉原油ETF配售背信獲利9000萬元 街口胡亦嘉夫婦遭檢調搜索

街口金科董事長胡亦嘉被控追募街口投信布蘭特原油正 2 期貨 ETF 時，未公平配售予所有投資人，不法獲利約 9000 萬元，台北地檢署今指揮調查局北機站兵分 8 路搜索，並約談胡亦嘉、妻子莊郁琳等 5 人到案。

金管會 2020 年 9 月間決議命令街口投信解除胡亦嘉董事職務，並開罰新台幣 300 萬元。金管會當時處分理由包括追募街口布蘭特原油正 2 期貨 ETF，未公平對待投資人等，因此下令胡亦嘉解除街口投信董事長一職。

胡亦嘉曾因此向行政院提起訴願，但遭駁回；而檢調獲報，街口集團執行長胡亦嘉等人於 2020 年間，涉嫌違背受託任務，辦理基金配售時，未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約 9000 萬元，涉犯刑法背信罪嫌。

台北地檢署今指揮調查局北機站兵分 8 路搜索，並約談胡亦嘉夫婦、街口投信前董事王律傑等 5 名嫌疑人，稍晚將移送北檢複訊，全案朝刑法背信罪方向偵辦。

對此，街口表示，此事和街口電支和金科都無關，胡亦嘉也已不再是街口電支負責人，目前無論調查過程與未來判決結果如何，皆不會影響電支業務。

街口投信則表示，檢調單位於今日上午就 2020 年間基金追募配售進行調查，該公司將全力配合檢調調查。