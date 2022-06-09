潤隆估2024年前建案入帳金額將挹注650億元

建商潤隆 (1808-TW) 今 (9) 日召開股東會，公司指出，新冠肺炎疫情發展的確衝擊房市，但剛性需求仍在，今年下半年將有兩筆總銷超過 100 億元的大案入帳，以目前推案進度來看，包含今年在內，估 2024 年前建案入帳金額將達 650 億元。

潤隆 2022 年下半年預計將入帳的重大個案包括基隆「新橫濱」，已售出 9 成，預計 8 月拿到使用執照，規劃 10 月開始交屋；國家大院已售逾 7 成，力拚 12 月起開屋，兩筆大案將使潤隆今年度營運業績大增，並且跨年度貢獻營收，明年業績表現可望不淡。

依照潤隆工程進度，公司預估 2022、2023、2024 年可入帳金額分別達 176 億、244 億及 230 億元。

潤隆過去傾向在全台六都重劃區購地推案，但因雙北已經沒有大規模的素地，因應市場大環境，未來雙北將朝都更危老方向發展，不過，潤隆認為，都更危老改建案的歷時太長、變化太大，營運占比應不致太大。

潤隆董事長蔡聰賓指出，市場景氣還是很好，資金寬鬆，利率雖有上調，但相對 10 多年前還是在低點，剛性需求仍在，公司在台中總銷 105 億元的個案，推出 3-4 個月已售出 5 成左右，營造成本高漲，華人有土斯有財的理念，因此還是看好未來 3-5 年房市表現。

蔡聰賓指出，潤隆未來推案仍照著計劃在走，現在市場剛性需求還是很強勁，疫情也讓缺工情形更加嚴重，公司已售 9 成的新橫濱案原本預計是在 2021 年年底時入帳，但工進因天氣及疫情的影響，一直不停延宕將到 2022 年大約 10 月開始交屋入帳。