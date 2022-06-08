信義店續租恐無望 誠品生：請給公平考試的機會

統一 (1216-TW) 宣布取得統一國際大樓商場超過 22% 持分，外界解讀誠品生 (2926-TW) 旗下的誠品信義店恐因此熄燈，對此，誠品今 (8) 日傍晚表示，目前尚未收到房東代表人統一企業任何正式回應，並提四點聲明，強調願以公開透明方式進行租賃條件比較，請統一等 4 家上市公司再次考慮。

誠品生活表示，對於報載有關雙方租賃條件的不實資訊，提出嚴正澄清，誠品信義店 17 年前以當時高於同業之固定租金與營收抽成 (保證營業額 50 億抽成 9%) 承租信義店，18 年付租 80 億元，即使疫情嚴重時期，統一對於降租始終「礙難同意」，誠品生活也持續穩定付租。

第二，2020 年 10 月統一發函各家房東，在誠品生活已先提出保證營業額 50 億元抽成 9%、加計停車場合計 4.7 億元的條件下，統一卻提案其關係企業以保證營業額 30 億元抽成 8%、未計停車場租金合計 2.4 億承租信義店現址。統一關係企業較誠品生活所提續租條件，10 年內將使所有房東固定租金短少達 24 億元。

第三，誠品生活提出的續租條件是 50 億元內不論營收為何，均保障房東收取高額固定租金至少 4.8 億。統一關係企業則以誠品生活支付的一半固定租金 2.4 億作為固定租金，即使營業額達 50 億，年度累計租金合計仍落差本誠品生活至少 3000 萬，誠品生活提出的抽成條件也優於統一關係企業。

第四，鑒於營收因外在環境變化與經營業種不同，具高度變動性，各家房東均知實收固定租金對股東權益方具實質穩定保障。公司始終不願觸及上述議題，但礙於所謂匿名消息人士放話舉動，已嚴重損及相關合作夥伴認知，必須澄清。

誠品生活也特別說明，誠品信義店每年人流量 1200 萬人次、合作中外文出版社 4500 家、合作品牌專櫃數百家，此事對所有顧客與經營者意義重大，才得有時間準備因應。

誠品生活並說，2 年前已著手進行多重推演與準備，若信義店續租爭取未果，目前在信義計畫區雖無同等量體備案，但有其他選項方案，並將以未來 2 年內已簽約的北中南三家大型新展店傳承增益。

誠品生活表示，期許保留誠品信義店獨特文化場域價值，是持續熱情積極爭取續租主因，爾後續約與否，對公司財務與營運不會構成重大影響。

誠品生活再強調，願以公開透明方式進行租賃條件比較，請統一企業、統一超商、台南紡織、太子建設等 4 家房東公司，正視並維護廣大股東權益，考慮全球最大繁體中文書店存在的社會效益，給予一個公平考試的機會。

統一董事會今日拋出震撼彈，旗下的統一國際大樓處分 3 個辦公樓層與 30 個停車位，折算金額為 58.96 億元，買下環泥建設及坤慶國際手中統一國際大樓商場持分、換算取得股權比重為約 22.98%，等同原先願意續租給誠品的 2 位股東已退出。