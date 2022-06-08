台嘉碩生醫、頻率元件銷售雙強 5月營收5.16億元登頂

頻率元件廠台嘉碩 (3221-TW) 今 (8) 日公布 5 月營收達 5.16 億元創新高，月增 1.01 倍，年增 1.26 倍，預估 6 月營收還將再創新高。台嘉碩 5 月受惠頻率元件銷售成長，以及子公司嘉碩生醫代理韓國 COVID-19 抗原快篩產品熱銷，帶動營收衝高；前 5 月營收 14.89 億元，年增 35.71%。

台嘉碩子公司代理韓國 COVID-19 抗原快篩產品，在 5 月底前完成 500 萬劑進口提供政府運用，5 月到貨及認列營收約是簽約數量的 20%，另 80% 數量預估於 6 月認列，將挹注第二季營收，推升營收改寫新高。

台嘉碩 5 月營收中，約 2.4 億元億元來自頻率元件本業，2.7 億元來自代理進口的韓國 GenBody 快篩產品銷售。

台嘉碩對嘉碩生醫經營十分積極，嘉碩生醫除已取得符合 GMP 規範，並拿下醫療器材販賣執照，至於取得原廠 GenBody 的快篩產品在台代理總經銷，是透過投資持股 24.54% 的韓國 SAWNICS 牽線而達成。嘉碩生醫與衛福部簽約進口的 500 萬劑抗原快篩試劑，每劑金額為 95 元，合約總金額 4.75 億元。

台嘉碩 2022 年首季稅後純益為 8373 萬元，每股純益為 0.82 元。