頻率元件業Q1表現佳 希華、台嘉碩獲利有亮點

頻率元件業者 3 月營收回升，首季表現符合預期，其中以對通路銷售為為主的安碁 (6174-TW) 首季營收 1.86 億元也改寫歷史次高表現最亮眼，而就第一季獲利來看，台嘉碩 (3221-TW)、希華 (2484-TW) 由於出貨結構改善，獲利也有亮點，台嘉碩更將較去年同期轉盈。

頻率元件龍頭業者晶技 (3042-TW) 首季營收雖然為 32.17 億元，呈現年減及季減，但是法人預估，晶技 2022 年第一季稅前盈餘也將在 6.2 億元以上，每股稅前盈餘將跨越 2 元，晶技也預估第二季營收將走出谷底，將呈現 5-10% 的季增。

台嘉碩 2021 年因認列出售美國 RFMi 公司利益，全年稅後純益 5.38 億元，創新高，每股純益達 5.38 元，2022 年首季營收 7.18 億元，年增 12.21%，由於出貨結構轉佳，法人估算首季毛利率仍有 28% 以上的水準，本業維持持續獲利狀況，也有 2021 年第四季水準，預期將較去年同期轉盈。

至於希華 2022 年第一季營收為 8.26 億元，季增 5.71%，年增 13.26%，對於首季業績，主要在於網通應用產品出貨的成長，而對於 2022 年第一季獲利，公司也期待獲利的成長幅度大幅超越營收。

希華 2021 年第一季營收 7.3 億元，毛利率為 21.49%，稅後純益為 7731 萬元，每股純益 0.48 元，預期今年首季再加上有利匯率的因素之下，每股純益向上挑戰 0.6 元的水準。