新安東京海上產險力推綠色保險 一年減少774噸碳排放量

新安東京海上產險今 (8) 日表示，提前回應金管會「永續發展路徑圖」並接軌國際標準，領先 5 年完成溫室氣體盤查，力推綠色保險，統計近 1 年減碳 774 噸二氧化碳，省下的紙約可繞台灣本島 10 圈。

新安東京海上產險近日獲英國標準協會 (BSI) 頒發 ISO14064-1 驗證，同時積極結合綠色數位保險科技 (Green InsurTech) 應用於各項保險服務，統計近 1 年省紙約 3739 萬張，可繞台灣本島 10 圈，減碳 774 噸二氧化碳，相當於種植逾 86 萬棵樹。

新安東京海上產險積極跨入減碳時代，不僅通過 ISO14064-1 驗證，聚焦關鍵數位科技，促使減碳效能從加法變乘法。如 2021 年首創具備「事故通報」、「理賠進度查詢及補件」兩大功能的「車險理賠服務平台」，零接觸服務不僅守護保戶健康，亦減少用紙及交通運送所產生碳排放量，並推動電子保單、無紙化投保、行動支付等多項數位綠色保險服務，降低紙本的使用率，並達到節能減碳的目的。

同時，新安東京海上產險更實際轉投資綠能電廠，2021 年產出再生能源電力達 1066 萬 1091 度，相當於減少溫室氣體排放量約 5352 噸二氧化碳當量。

綠色保險相關業務方面，新安東京海上產險還首創共享汽車加碼險、短期租借車保險、承保電動自行車綜合保險、太陽能設備廠的電子設備安裝工程保險及商業火險等。

此外，新安東京海上產險自發性主動於去年 7 月簽署「氣候相關財務揭露」(TCFD) 並加入倡議成為 TCFD 支持者，同時聚焦於「數位精進服務減碳、綠色保險商品保障及責任投資關懷環境」三大發展主軸，致力透過數位創新模式帶動激勵客戶攜手參與減碳。