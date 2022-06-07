驅動IC 5月營收 普誠創近12年新高 矽創下滑

驅動 IC 廠普誠 (6129-TW)、矽創 (8016-TW) 今(7) 日皆公告 5 月營收，分別達 1.7 億元、15.97 億元，其中，普誠受惠車用相關 IC 需求暢旺，5 月營收創下近 12 年來新高，矽創則因整體驅動 IC 市況疲軟，營收較去年同期下滑。

普誠 5 月營收 1.7 億元，月減 1.09%，年增 20.4%，累計前 5 月營收 7.65 億元，年增 26.09%；受惠車用相關 IC 如顯示器、馬達、照明驅動 IC 需求暢旺，普誠 5 月營收寫下 2010 年 9 月來新高。

普誠指出，今年將持續開發及推廣日本、中國客戶銷售，且因應晶圓代工、封測產能吃緊，將積極爭取晶圓產能，並多元化晶圓代工與封測供應夥伴，滿足客戶訂單需求。

普誠目前已完成開發各類馬達驅動與車燈驅動 IC，另外在 uLED 與 Printer head 驅動 IC，也獲日本客戶肯定，接獲多家客戶開發需求，看好隨著新品推出，車用營收比重將再拉升至 4-5 成。

矽創儘管近來積極往車用發展，不過由於車用營收占比仍小，加上整體面板景氣持續探底，5 月營收呈現雙減、約 15.97 億元，月減 8.39%，年減 16.05%，累計前 5 月營收 89.35 億元，年增 15.87%，仍為同期新高。

矽創旗下昇佳電子 (6732-TW) 也因手機需求不佳，5 月營收約 4 億元，月減 8.13%，年減 29.32%，累計前 5 月營收 21.85 億元，年減 8.27%。