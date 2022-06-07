〈焦點股〉5月營收報佳音 MOSFET族群股價樂

儘管半導體產業受到中國封控干擾，但整體功率元件持續供不應求，MOSFET 廠杰力 (5299-TW)、大中 (6435-TW)、富鼎 (8261-TW) 5 月營收全創歷史新高，今 (7) 日在買盤追捧下，大中盤中強漲逾 7%，衝上 168 元，創逾半年新高，杰力、尼克森 (3317-TW) 也都在盤上表現。

台股電子族群今天有壓，不過，大中近來股價逐步反彈，今天更放量大漲逾半根停板，最高來到 168 元，站上所有均線之上，為去年 11 月中旬以來新高。

其他 MOSFET 族群方面，杰力盤中勁揚逾 3%，最高來到 195.5 元，量能明顯放大；尼克森同步上漲 3%，一度來到 75.3 元；富鼎則開高走低，早盤一度漲近 4%，但賣壓隨之湧現，轉為下跌 2%，失守 140 元關卡。

尼克森 5 月營收 2.54 億元，月增 1.76%，年增 4.31%，累計前 5 月營收 10.22 億元，年增 3.16%；杰力 5 月營收 2.6 億元，月增 1.88%，年增 13.96%，累計前 5 月營收 12.51 億元，年增 21.42%。

大中 5 月營收 3.7 億元，月增 15.31%，年增 49.86%，累計前 5 月營收 16.59 億元，年增 36.03%；富鼎 5 月營收 4.37 億元，月增 33.44%，年增 21.47%，累計前 5 月營收 18.97 億元，年增 11.6%。

國際 IDM 廠持續將產能轉移至車用、工控等市場，整體功率半導體市場仍供不應求，隨著部分消費性需求下滑，8 吋產能開始鬆動，各家 MOSFET 廠今年取得產能都較去年增加，並看好供不應求的情況可望延續至年底。