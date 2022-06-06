三福化前5月營收27.14億元 年增68%創同期新高

三福化 (4755-TW) 今 (6) 日公告 5 月營收 5.38 億元，月增 2.8%、年增 60%，創同期新高，累計前 5 月營收 27.14 億元，年增 68.8%，亦創下同期歷史新高。

三福化自去年第四季啟動產品漲價後，營收已躍增至新水位，公司表示，今年單月表現估可維持目前水準，隨著新產能持續加入，將持續挹注營收。

三福化主要產品分為精密化學品與基礎化學品，精密化學品包含顯影劑、蝕刻液、光阻剝離劑、光阻稀釋液等，基礎化學品包含化工產品元料、食品添加物等，還提供二氧化碳 (CO2)、一氧化二氮 (N2O) 等氣體銷售，近年另開闢出顯影劑回收、再供貨業務。

三福化指出，越南材料、氣體廠新產能已開始放量，學習曲線初期稼動率約 4-5 成，未來產線滿載可望挹注營收 5-6 億元，另外，國內二氧化碳、一氧化二氮新產能將於第二季開出，貢獻營收約 2-3 億元。

顯影劑 (TMAH) 回收再供貨新產線預計第三季完成，年產量 5000 噸；第四季基礎化學品 PHBA 新產能也將開出，新增年產能約 1500-2000 頓，較去年基礎化學品總年產能 6983 噸增加逾 2 成 。

三福化表示，第三季 TMAH 再供貨產品將先針對面板產業出貨，預計純化產線將在明年下半年完工，屆時可開始供應半導體業回收再製的顯影劑產品。

目前半導體、電子業化學品回收再製服務，除了三福化提供，國內化工巨頭長春石化也是供應廠商之一。