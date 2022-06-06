〈陸港盤後〉北京持續解封 A股三大指數大漲

中國 A 股三大指數周一（6 日）全面大漲，深成指與創業板指的漲幅均超過 2%，恒生科技指數也勁揚逾 4%，原因是北京持續解封，中國 5 月財新服務業採購經理人指數（PMI）也回升。

證券時報報導，滬指周一收盤勁漲 1.28% 至 3,236.37 點，深成指驟漲 2.66% 至 11,938.12 點，創業板指狂漲 3.95% 至 2,554.66 點。

兩市成交額明顯放大，合計人民幣 1.1126 兆元，睽違近一個月再度破兆，「北向資金」淨流入 112.55 億元。

建材、半導體、煤炭、有色等類股大漲，軟體、醫療保健、化工、券商、醫藥、保險、石油、釀酒等族群均上揚。

香港恒生指數收盤勁揚 2.71%，恒生科技指數大漲 4.64%。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究決定，除豐台區全域及昌平區部分區域外，周一起允許餐飲業者開放內用，也允許上班族重返辦公室。

財新傳媒與研究公司 Markit 周一則宣布，中國財新 5 月服務業 PMI 為 41.4，較 4 月攀升 5.2 個百分點，為 2020 年 3 月以來次低，顯示服務業仍受疫情影響，但衝擊程度減弱。

西部證券表示，隨著近期中國政府密集推出促消費政策，市場焦點正回歸基本面。本輪疫情中小企業業績回升明顯偏慢，這意味著未來政策將更傾向於結構性紓困政策，而非總量刺激政策。西部證券說，本季企業業績有望優於預期，短期不悲觀。

平安證券則說，維持市場短期震盪鞏固觀點不變；目前市場進入「穩增長」政策成效評估期，投資人需留意政策加碼方向。