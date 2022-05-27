瞄準女性市場 康健人壽推定期險最高可領120個月扶助金

隨著國人平均餘命延長，失能對於財務狀況的影響也不容小覷，現有業者針對女性打造專屬的定期險保單，針對意外事故、住院與特定部位手術提供保障，最高可領取 120 個月的生活扶助金，填補意外造成的財務缺口。

根據衛福部資料顯示，台灣女性失能率高於男性，且女性失能人口增加幅度高於男性，也讓女性族群更加倍關切自身健康和保障。

康健人壽推出的「扶愛 85 定期保險」，針對女性提供 1 到 6 級失能定額與扶助保險金，以及意外事故所致加倍給付，住院與手術皆有保障；另外還針對女性特定部位手術提高保障額度，保單同時可搭配特定傷病附約，提供最高可達 120 個月的生活扶助金。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，女性在家庭、社會、職場上的角色越發重要，但疾病或意外都可能造成生活能力的喪失，龐大的醫療支出對個人或家庭來說都是沉重負擔。

而專為女性量身訂製康健人壽「扶愛 85 定期保險」，是市面上少見完整涵蓋失能、意外、住院、手術、以及女性特定部位手術於一張保單的商品，希望為女性建立起更健全的防護網，以對抗未來的不確定性。

康健人壽表示，該張保單共四大特色，包括：一、提供不論疾病或意外所致之 1-6 級失能保險金與最高可達 180 個月的失能扶助金，以即時補貼保戶所需之醫療支出以及生活補貼。若為意外傷害導致 1-6 級失能再提供加倍給付。二、住院病房、手術皆有給付，常見女性特定手術部位像是乳房、子宮、輸卵管和卵巢手術再提供增額給付。

三、意外傷害身故或因交通意外身故皆享有額外給付。四、同時可搭配康健人壽「愛護滿載一年定期特定傷病健康保險附約」，提供包含重度癌症等 15 項特定傷病，並享有最高可達 120 個月的特定傷病生活扶助保險金，且不須每年提出診斷書證明。