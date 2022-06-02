跌深電子股 絕地大反攻！

伴隨台股指數反彈，近期不少跌深電子股都展開不錯的反彈行情，很多電子股投資人暫時鬆了口氣。但不同產業前景，後續也會有不同的反彈幅度，何況當指數再度回檔，哪些會更為抗跌很重要。

今天先來看看矽晶圓大廠環球晶。

環球晶合併世創（Siltronic）當初炒得沸沸揚揚，後續收購未成。而世創（Siltronic）股價走跌，影響在財務上的 EPS 上產生評價損失約 10.68 元，整體本業營運還是不錯的，營收約 163.1 億元，年增有超過 10%，毛利率也在漲價效應及新合約帶領下有小幅提升 1.4 個百分點，最終整體 EPS4.01 元。在 4 月中國封城因素有停工約 3 週的影響，而接近月底時復工，影響不算很大，營收月減 8.3%，5 月基本上就回歸正軌。

以目前兩家廠商產能狀況評估，世創（Siltronic）約可貢獻原先約一半左右每股盈餘，估計今年全年環球晶併購成功的話，每股盈餘可望達到 50 元以上，對照目前股價真的不貴，即便沒有成，也預期能有 35 元以上的獲利水平，以今年資金行情、市況較佳來看，這樣的獲利對比目前不到 800 元的股價，本益比不到 25 倍，而且是以收購未成功的情況去估計，因此筆者認為目前短線利空打下來，不論結果為何，仍是個不錯的機會；且即便收購失敗，也不屬於利空，可以想有會更有，沒有也能夠有效受惠矽晶圓產業在晶圓代工廠擴產之下，營運目前顯著成長的機率幾乎是 100%，因此也將見到本業成長的利多持續發酵。

除此之外，世創（Siltronic）約一個月前配發現金股利 3 歐元，對於環球晶屬於業外收益，以今日（6/2）股價約在 92 歐元上下，只要大約再上揚 2% 以上，就可以舒緩第一季的評價損失，當然這塊部分比較難控制；回歸本業的話，目前表現來看，當時的說法，環球晶全年要賺超過 35 元，基本上還是很容易達到，因此目前股價不到 600 元來看，不到 17 倍的本益比，實屬難得。

今年是環球晶的換約高峰，而這一季又是其中的高峰期，還會有個位數的漲價空間，毛利率還有再小幅提升的空間，在矽晶圓產業持續吃緊的情況下，營運暫時都是持續向上，獲利率及營收都還在成長趨勢中，因此股價在經歷國際股市修正電子股評價後，好似搭配技術面也迎來了止跌的跡象，而此時相比第一季環球晶將併世創（Siltronic）時，將會是個更好的機會。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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