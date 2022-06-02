〈焦點股〉振興國旅提前啟動 旅行社股迎商機瘋漲

交通部已爭取 55 億元預算用於振興觀光產業，國旅補助措施提前於 7 月 15 日上路，下一步準備接待國際來台旅客，觀光類股今 (2) 日逆勢吸引買盤進駐，山富 (2743-TW)、五福 (2745-TW)、易飛網 (2734-TW) 等旅行社股均亮燈漲停，雄獅 (2731-TW)、鳳凰 (5706-TW) 盤中也大漲逾半根停板。

國內本土疫情仍處於高原期，旅行社相關事業單位實施無薪假超過 9000 人，住宿及餐飲業營運也受到衝擊，不過，政府定調與病毒共存，陸續放寬邊境管制，並將從助產業、護勞工、減負擔、穩金流著手，推出 345 億元的振興方案。

根據交通部觀光局規劃，團體旅遊獎勵最高每團可以補助 3 萬元，遊覽車業每日 1000 至 2000 元的補助，最多 3 日。自由行平日住宿每人每晚補助 800 元，若符合 5 項之 1，最高每房每晚可折抵 1300 元，為疫情爆發後最高金額，相關措施 7 月 15 日上路，實施至 12 月 15 日。

國旅補助打頭陣，帶動旅行社股走揚，雄獅股價站穩百元之上，今天盤中勁揚逾 9%，最高來到 109.5 元，為近 2 個月新高；鳳凰也有逾 9% 的漲幅，最高衝上 78.9 元，站上所有均線。

上櫃旅行社股包括山富、五福、易飛網，今天股價均攻上漲停板，此外，大略 - KY、寶得利、富野也都亮燈漲停，買盤積極湧入觀光類股。

飯店股同獲資金青睞，六福、夏都今天股價大漲逾半根停板，華園、晶華、第一店、老爺知、雲品等均在盤上表現。

看好國際觀光市場逐漸復甦，旅行社龍頭雄獅宣布，為加速疫後觀光布局，一口氣開出逾 500 個職缺，海外分公司同步啟動徵才計畫，目標要將集團人力恢復至疫情前水準。