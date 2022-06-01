〈日電貿法說〉庫存去化估8月告一段落 下半年被動元件需求持續成長

被動元件通路商日電貿 (3090-TW) 今 (1) 日召開法說，總經理于耀國認為，終端及通路持續消化庫存的情況，到 8 月將告一段落、第三季可降至健康水位，下半年在車用、網通、工業等帶動下，被動元件需求持續成長，展望審慎樂觀。

于耀國表示，上半年終端市場仍有關鍵零組件長短料問題，加上中國封城，導致物流問題、生產延後等因素，預計下游在 5-7 月會持續消化庫存，預計下半年將逐步正常化。

于耀國表示，目前 MLCC 平均交期從原先長達 12-16 周縮短至 8 周左右，但高階 MLCC 規格和特殊品需求持續成長、交期、價格都算較穩定，主要是中低階規格 MLCC 仍有庫存壓力，價格也微幅下滑。

各產業來看，于耀國認為，需求及庫存狀況各不相同，智慧型手機及筆電 (尤其是 Chromebook) 等消費性產品較弱，是拖累一般品 MLCC 的主要原因，雖然上海解封，客戶逐步復工，但還要看後續復工進度。

不過，網通在缺 IC 問題解決下，于耀國看好，去化庫存進度會比較快；至於車用，需求不是問題，反而是受長短料、物流等問題影響比較大。

目前日電貿營收比重以應用區分，電源 (SPS)15%、資訊 (PC)26%、代工 (EMS)19%、通訊 8%、消費性市場 6%、背光 1%、其他 24% (工控、新能源、車用、醫療)。