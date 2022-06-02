個人信貸資金調度好幫手 銀行傳授兩招秘訣拉高信用評分

俄烏戰爭所引發通膨效應，讓消費者對物價高漲相當有感，加上適逢繳稅旺季，資金調度讓不少家庭大傷腦筋，此時不妨考慮個人信貸，但想要順利申貸也有訣竅，包括：準時繳卡費、拉高信用評分，勿短時間向多家銀行借貸，避免影響聯徵信用。

因應疫情變化，110 年度綜所稅申報延長至 6 月底，適逢疫情攪局、通膨帶動物價漲聲不斷，讓多數受薪階級備感壓力，如想透過貸款方式緩解資金壓力，大致可選擇保單借款與銀行信貸等方式，但以資金成本角度考量，銀行的無擔保個人信貸相對是較理想的選項。

掌握兩大訣竅 提高信用評分非難事

不過想要順利申辦個人無擔保信貸也有訣竅的，華南銀行建議，實務上，銀行在信貸審核時，通常會以借款的人財務狀況、信用評分進行評估，也因此借款人想要拿到較高的額度、較低的優惠利率，不妨可從「按時還款」與「避免短期跟多家銀行申貸」兩大方向著手，以此提高自身的信用評分。

華南銀行表示，銀行在審核信用貸款時，會根據申請人的年齡、收入來源、財務狀況與信用狀況等項目評估借款人的條件，舉例來說，假設小明年滿 20 歲，有正當職業且在同一公司任職滿 2 年以上，通常就會被認為是每個月有固定收入來源可還款之人。

而若小明有使用信用卡消費的習慣，且每個月都會按時繳交卡費不拖延，他的信用評分也會比較高，在有穩定的收入來源、信用評分也高的情況下，小明想要申辦個人信貸獲得銀行核貸的機率也較高。

華南銀行說明，信用評分主要是根據個人的還款紀錄，定期揭露的信用資料，只要是與金融機構有往來，且定期還款者，信用評分也較高；反之，若借款人長期延遲還款，通常信用評分也會較低。

準時繳款扭轉信用評分好借款

但如果過去曾經延遲繳款也別擔心，個人信用評分機制為浮動機制，只要借款人持續與銀行的相關產品有信用度互動，且養成準時繳款的好習慣，仍有機會修補信用評分。

借款人只要維持一段時間正常繳款，個人信用評分還是能漸漸留存下好的紀錄，進而改善提高您的評分，仍有機會提高向銀行申請信貸的成功機率。

華南銀行提醒，民眾在挑選個人信用貸款時，除了比較借款利率外，也要留意相關費用，包括開辦費用與個人信用查詢等費用，這些都攸關借款成本，以華南銀行的「快易貸」為例，除了手續費與徵信查詢費外，就無其他費用成本，現在透過線上申請即享手續費 5 折優惠！借款期限最長 7 年，借款人年齡加計借款期限不得超過 65 歲，可申貸額度最高 300 萬元。

華南銀行為提高民眾申貸便利性，凡是本國國民年滿 20 歲以上，有正當職業，收入穩定，並且在目前服務單位須任職期滿 3 個月以上，備妥身分證、在職 (收入) 證明、薪資證明等文件，即可透過網路平台 24 小時線上申貸，除了舊戶可使用簡訊 OTP 快速辦理，新戶亦可使用他行臨櫃開立帳戶驗證身分申請貸款。讓有需求的民眾不受時間限制，靈活申貸資金或是前往實體分行臨櫃辦理亦可。

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