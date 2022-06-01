〈中經院發布PMI〉5月NMI創2年來新低 八大產業未來半年全數緊縮

中華經濟研究院今 (1) 日公布 5 月我國非製造業經理人指數 (NMI) 驟跌 10.0 個百分點至 45.1%，不僅中斷連 10 個月擴張，轉為緊縮，也創 2020 年 5 月以來低點，同時，未來六個月展望指數已連 2 個月緊縮，續跌 9.9 個百分點至 35.8%，創 2020 年 6 月以來新低，八大產業全數回報緊縮，顯示本土疫情再次對內需造成衝擊。

圖表：中經院提供。

中經院院長張傳章表示，若 6 月疫情高原期一過並緩和下來，有機會再帶動消費潮回升。

此次 NMI 四項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用緊縮，供應商交貨時間上升。

其中，商業活動和新增訂單 (新增簽約客戶或業務) 皆中斷連 2 個月擴張轉為緊縮，指數分別驟跌 17.1、15.3 個百分點至 37.8%、37.5%，皆創 2020 年 5 月以來最快緊縮速度。

而人力僱用也從 2021 年 7 月以來首次呈現緊縮，指數續跌 3.8 個百分點至 49.3%，顯示疫情再次對勞動市場造成衝擊。

服務收費價格指數已連 24 個月上升，惟指數由創編以來最快上升速度驟跌 8.8 個百分點至 55.2%，並創 2021 年 7 月以來低點。

八大產業中，五大產業 NMI 呈現緊縮，依緊縮速度排序為住宿餐飲業 (15.0%)、金融保險業 (41.7%)、批發業 (44.1%)、資訊暨通訊傳播業 (46.6%) 和運輸倉儲業 (46.6%)；教育暨專業科學業 (54.4%)、營造暨不動產業 (51.3%) 和零售業 (50.8%) 則回報 NMI 擴張。

不過，就未來六個月展望來看，八大產業全數回報緊縮，是 2021 年 6 月以來首見，依緊縮速度排序為住宿餐飲業 (20.0%)、金融保險業 (27.8%)、零售業 (31.6%)、批發業 (35.8%)、運輸倉儲業 (38.5%)、資訊暨通訊傳播業 (40.9%)、營造暨不動產業 (43.1%) 和教育暨專業科學業 (48.4%)。