梅驊出任街口支付新董座 領軍尋求創新、法規最佳平衡

街口電子支付前任董座王律傑 4 月 21 日辭任，歷經一個多月，公司今 (31) 日宣布董事會通過，新任董事梅驊將出任街口電子支付董事長一職，梅驊表示，會在「創新」與「法規」之間，找到最佳平衡。

梅驊過去擔任將來銀行資深執行副總經理，是將來銀行員工編號 001，後因職務調整轉為執行副總，但在將來銀行 3 月 29 日開業之際，梅驊辭去職務。

街口表示，梅驊不但是將來銀行資深執行副總，還曾任永豐銀行電子金融處處長、露天拍賣行銷處負責人等職務，擁有豐富數位金融、電子商務、行銷經驗。

接掌街口支付董座，梅驊表示，上任後將帶領公司持續推動臺灣金融科技的發展，會在「創新」與「法規」之間，找到最佳平衡，實現促進普惠金融的創新產品；也將憑藉過去累積橫跨科技與金融的職涯背景，培育更多優秀的金融科技人才。

街口今日董事會也新選出四位董事，涵蓋法律背景與金融科技產業實務經驗，包括：前立法委員許毓仁長期致力於推動金融科技與區塊鏈的發展，天遠律師事務所主持律師劉立恩專精於金融科技與區塊鏈法規，還有街口電子支付產品長范庭甄和樂端國際有限公司執行長陳志睿。

街口董事會街口創辦人胡亦嘉也表示，樂見金融科技領域專業人士帶領公司，幫助優秀的年輕團隊更快速的成長、發揮。