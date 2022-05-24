面板雙虎合併題材再起 友達開放的合作態度 群創現階段尚無規劃 1+1能否大於2？

受疫情影響，睽違 2 年的 COMPUTEX 今年恢復實體開展，由於疫情、通膨、戰爭等大環境干擾，COMPUTEX 特別舉辦領袖對談，由科技龍頭廠商領導者分享台灣資通訊企業的機會，其中又以台北市電腦公會理事長，也是友達董事長彭双浪對於面板雙虎合併的發言最受到市場關注。

近期市場盛傳面板雙虎群創 (3481-TW)、友達(2409-TW) 有意合併的消息，雖然雙方已多次否認謠言，但友達董事長彭双浪首度發言指出，友達「不會為合併而合併」，任何合作的前提是必須對未來發展產生綜效，友達對此持開放的合作態度，又再次引來聯想。

近期最震撼面板市場的新聞，莫過於鴻海 (2317-TW) 退出群創董事會，此舉引發群創股價一度重挫，不過鴻海很快聲明這只是郭董個人投資，強調集團目標聚焦在電動車、機器人等 3+3 新事業，其實鴻海的舉措並無不可，因為早年電子業蓬勃發展，許多公司透過轉投資新題材上市獲利，而如今大環境艱難，產業競爭更加劇烈，本來就必須專注投入真正的趨勢才有利可圖，當然這同時明示了面板產業並非走在趨勢上。

面板雙虎股價雙雙跌落到跌到淨值以下，更因市場傳出友達、群創可能合併的消息，被投資人解讀為希望達到 1+1 大於 2 的綜效，每當面板產業景氣轉跌，市場就會傳出雙虎合併的題材，由於今年友達、群創都要改選董事，隨著友達前董事長李焜耀不再參選董事、鴻海集團退出群創董事會，皆有利集團色彩的面板雙虎，調整為專業管理，有望朝合併之路前進。

惟因近期面板市況持續低迷，摩爾投顧分析師陳昆仁分析，市調機構集邦科技旗下 WitsView 公布最新 5 月下旬面板報價，32 吋電視面板跌幅逾一成，跌破 2020 年低點，65 吋面板也下跌 8.4%，面板價格持續下探，陳昆仁指出，面板廠第 2 季恐出現單月虧損。

雖然友達展現開放態度，群創方面則是表示「現階段尚無合併的規劃」，陳昆仁提醒，樂觀看待面板雙虎合併對於成本結構和營運效率的改善，但保守看待產業結構仍然面臨挑戰，以京東方為首的陸廠產能規模居於絕對優勢，產業市占約 6 成，雖然先前南韓面板廠規劃逐漸退場，不過仍隨時存在威脅，尤其當前產業環境不佳，預估面板雙虎就算合併後市占也只有 2 成，不具價格主導優勢，市況又面臨競爭激烈，面板雙虎未來肯定還有一波艱困之路要走。

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