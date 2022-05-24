壽險保費衰退 台灣保險市場年減6.2%連三年下滑

根據安聯今 (24) 日發布的「全球保險報告」指出，去 (2021) 年台灣保險業務收入年減 6.2%，是連續三年萎縮，主要是壽險業務保費收入衰退所致，預計今 (2022) 年保費將呈正常化發展，年增幅約 4.1%。

報告指出，台灣去年保險市場連續第三年負成長，原因是壽險業保費收入年減 7.6%，但相較於壽險衰退，產險則是逆勢增長 6.6%，預計到了 2022 年壽險業將回歸正成長態勢，預估年增幅 3.5%，產險業業務也將持續增長，預估年增幅約 5.2%。

進一步看，安聯預期，未來 10 年在壽險業務回歸常態化，其中壽險業年均增幅約 6.8%、產險年均增幅約 5.2%，預估整體年均增幅可望達到 6.7%，遠高於過去 10 年約 2.1% 的增幅。

根據安聯發布的〈全球保險報告〉，在經濟復甦與風險意識抬頭催化下，帶動全球保費收入去年約增加 5.1%，總保費收入達 4.2 兆歐元，以市場來看，超過 3 分之 2 的保費成長來自西歐和北美，其中美國市場就占了增幅的一半。

安聯表示，如以 10 年為周期來看，去年代表著一個不尋常的結束，因為過去 10 年的成長幅度不算大，且這些要歸功於亞洲市場，全部的附加保費中該區就占 40%，其中一半以上來自中國的承保。

安聯表示，原先市場預估今年將是保險業的豐收年，但烏俄戰爭對經濟活動和信心影響甚鉅，預估保費收入成長可能比最初預期減少約 1 個百分點。

安聯預期，以全球通膨率 6.2% 為計算基礎，預期今年全球保費收入預估增幅約 4.8%，其中壽險、產險年增幅分別為 4.9%、4.6%。