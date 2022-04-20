彰化迎首家大型百貨公司 擬斥25億元蓋中友百貨

彰化縣政府委託彰化市公所代辦「彰化市第二停車場 BOT 案」，今 (20) 日與友聯公司完成簽約，預計投資至少 25 億元興建中友百貨，樓地板面積達 3 萬坪，彰化建縣 300 年，將迎來第一家百貨公司。

彰化縣長王惠美指出，彰化一直缺乏大型百貨公司，鄉親都要跑到外縣市去消費，縣府近年來有多項重要交通工程的建設，並努力透過資源及文化，推動一系列民間投資 BOT 案，成功引進投資，感謝友聯投下巨資，在彰化興建中友百貨彰化館，不僅滿足縣民消費需求，也將創造大量就業的機會，帶領地方發展。

彰化市第二停車場 BOT 案也是縣市合作的典範，工務處表示，此案址在彰化市旭光西路第二停車場，屬於彰化市公所之土地，因公所層級不可辦理促參案件，所以由縣府以委託彰化市公所辦理方式，突破法令的侷限，採停車場多目標開發模式興建。

中友百貨預計投資 25 億以上，打造地下 2 層、地上 12 層、樓地板面積 3 萬坪的百貨商城，包括購物、美食、看電影等，皆可在此一次滿足，另外，百貨公司也提供 1000 個汽車位停車場，以及 1500 個機車位，同時設立電動車、身障、婦幼專用停車格、自行車專屬停車位，將全方面讓交通工具得到妥善的放置，並解決商圈附近停車位不足的問題。

中友百貨公司總經理劉嘉誠表示，針對本次 BOT 案將引進影城業者、主題餐廳，也會認養隔壁成功公園，希望串聯成功公園與中友百貨，打造市民廣場的綠園道。