〈華晶科展望〉看好車用、影像處理及醫療應用 挹注成長動能

華晶科 (3059-TW) 看好，今年來自車用感測相機 (DMS)、AI 影像處理晶片(ISP) 及醫療業務應用成長動能，其中，集團內榮晶醫療，陸續推出各種可拋棄式內視鏡、血糖照護產品及穿戴式胰島素注射器，並尋求在海外上市掛牌的機會。

華晶科 2022 年第一季營收 35.73 億元，營收比重以車用 36% 最高，其次 OEM 的組裝業務 34%，2% 為包括 3D 感測的相機產品、4% 為 ISP 影像晶片，24% 為醫療產品。

其中，華晶科主要車用產品出貨為車用感測相機 DMS(Driver Montioring System)，財務長陳矢學指出，DMS 相機主要在應用於駕駛艙對內及對外兩大監控系統，除對外監控道路環境之外，也監控駕駛人駕車狀態，市調機構預估，這塊市場規模將由 2021 年的 10 億元美元成長到 2025 年的 16 億美元，年複合成長率達 12%。

陳矢學指出，由於 DMS 的監控可靠度高，目前也引起保險機構重視，以調降保費為誘因，鼓勵商用車隊搭載 DMS。

華晶科團隊影像處理晶片（ISP）也完成第二代開發，預計 5 月起開始出貨，今年出貨量預估達 70-80 萬件，除用在高階手機，也獲一線筆電廠興趣，將用在筆電防窺、手勢指揮等應用上，接續手機出貨高峰期。

醫療方面，華晶集團內榮晶醫療也陸續推出各種可拋棄式內視鏡，包括大腸鏡、胃鏡、十二指腸鏡、膀胱鏡等，將陸續出貨。

華晶集團並開發高性價比的 3D 感測產品，用在製造業、倉儲業使用，在無人化自動倉儲的大量興起下，預估 2023 年倉儲應用出貨將大量增加。