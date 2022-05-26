經部通過日月光投控斥資2.5億元 高雄楠梓設立社會企業公司

經濟部加工出口區管理處今 (26) 日表示，近期提報投資審查小組核准通過日月光投控 (3711-TW) 總投資金額約 2.5 億元，在楠梓科技產業園區設立日月光社會企業股份有限公司，包含設置綠能低碳示範園區、開發循環經濟文創產品、投資設置員工長者日照中心等，落實企業永續發展。

加工處表示，因應高齡少子化社會、全球暖化危機來臨，正積極開拓智慧醫療、綠能永續、體感科技等各領域產業鏈結，日月光投控也響應政府政策方針，計畫應用創新的商業運作模式，落實企業永續發展、促進社會關懷、解決環境問題。

加工處進一步指出，根據規劃，日月光社企公司有三大營運重點，首先與地方政府合作設置綠能低碳示範環境，第二，日月光社企公司擬尋找合作廠商將封裝測試過程產生的廢棄物轉換為文創商品，最後則是投資設置員工長者日照中心，提供優質環境照顧員工長輩。

另一方面，經濟部投資台灣事務所今日也通過加銘鋼鐵、致威精機、昭盈交通等三家企業，參與中小企業加速投資行動方案，合計將擴大投資約 10 億元，建置智慧化產線、新廠、冷鏈運輸倉儲物流中心，累計投資台灣三大方案，目前已有 1199 家企業參與，總投資金額達約 1 兆 6860 億元。