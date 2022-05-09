賣股當天取得股款 首波元富證、富邦證上線

元富證券、富邦證券今 (9) 日同步宣布，為全面發展多樣化投資服務，推出 T+0 賣股當天即變現服務，為首波提供此服務的券商，元富證說明，對投資人而言，僅需支付少許的利息費用即可提早 2 天取得股款、縮短交易時間差，資金調度更靈活便利。

元富證說明，有意使用 T+0 賣股當天即變現服務的投資人，需事先完成風險預告書簽署，賣股當日線上申請只需 1 步驟，當天盤後定價交易結束後的 1 小時內，款項即會撥入申請人的銀行交割帳，而對券商而言，則有助於提高市場流動性，並增加新種業務發展空間。

過去券商辦理「不限用途款項借貸」的擔保品範圍，僅包括上市櫃有價證券、投信基金或期貨基金受益憑證、政府債券、黃金現貨、經主管機關核准的擔保品等 5 項，這次則新增「應收在途交割債權」。

「應收在途交割債權」是指，投資人把賣出股票後兩天 (T+2) 可拿到的股款，先拿來做擔保品抵押給券商，再由券商墊付股款給投資人，讓投資人當天即可拿到股款，資金的運用更即時。

富邦證也指出，因應金管會正式開放「應收在途交割款債權」納入不限用途款項借貸擔保品範圍，推出 T+0 借款服務，投資人以 2 個營業日後可拿到的賣股款項，先作為擔保品抵押給富邦證券，透過線上申請三步驟即可輕鬆完成借款。

富邦證強調，有別於其他券商須臨櫃簽署和辦理相關作業，提供全線上簽署作業及跨平台的線上借款服務，將繁瑣的借款步驟予以簡化。