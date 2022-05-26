防疫險風暴第一線業務員壓力大 富邦蔡明興發內部信鼓舞士氣

防疫保單問題延燒，不僅惹民怨也飽受民代抨擊，第一線業務員面對龐大壓力，富邦金 (2881-TW)、富邦人壽董事長蔡明興今 (26) 日發出一封致員工的內部信，信中除了對員工打氣，他強調一切以保戶利益及公平服務為優先，對於業務員肩負巨大壓力，也表達感謝之意。

以下為蔡明興內部信全文：

近期防疫保單議題使業務同仁肩負龐大壓力，在此向大家說聲辛苦了，感謝各位這段時間的努力與付出，持續站在第一線傾聽客戶心聲，並請耐心說明，我們都理解也感同身受。富邦堅持保險保障初衷，一切以客戶利益和公平服務為優先，善盡對客戶、對社會的責任，面對各種不同的聲音，難免有所誤解，我們以實際行動回應，履行契約展現服務誠意。

疫情下民眾健康風險意識提高，各位同仁也努力為客戶服務，富邦產險防疫保單簽單與理賠件數均為業界之首，今年度截至 5 月 23 日已核保簽單 63 萬件，在途件近百萬，力拚 6 月底前核保完成，今年度截至 5 月 23 日，理賠申請累計 8.1 萬件，已賠付 2.5 萬件，累積賠付金額達 7.35 億元。

富邦產險會善盡對保戶的責任、減輕醫療量能壓力，支持防疫政策。產險公會理賠實務指引近日出爐，陪同隔離符合保單條款即可理賠、住院日額保險金會從寬認定。關於富邦產險的核保政策，亦是考量風險承受額度，期待讓更多尚未投保的民眾獲得保障。

人壽業務同仁們透過防疫保障國人健康，也是維持社會安定的重要力量，大家辛勤地協助客戶轉嫁疫情風險，讓許多人和家庭的經濟重擔得以緩解，再次向各位表達感謝；同時，我們也要向支援前線的內勤行政人員致上謝意，儘管作業繁多仍全力以赴。

富邦金控是一家當責且財務穩健的金融企業，今年前 4 月自結稅前淨利 748.46 億元、稅後淨利 609.82 億元，每股稅後盈餘 (EPS) 為 5.17 元，面對疫情發展從清零轉向共存，基於風險胃納考量及時調整因應，並且以誠信為本，我們一定會努力達成保戶的期待，積極實踐保險保障精神。

每個人的一生都將經歷不同的人生階段，期勉各位業務同仁繼續秉持「正向力量豐富生命」的精神，協助廣大客戶依其保障所需完善全方位保險防護網，值此疫情嚴峻時期，推動業務工作也請務必注意健康。再次感謝大家共同承擔與體諒，一起挺過艱鉅時刻。