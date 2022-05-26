〈台股盤中〉傳產金融撐盤跌幅收斂

台股今 (26) 日電子權值股上檔賣壓壓盤，指數開高走低翻黑，最低至 16065.76 點，不過貨櫃三雄、台塑四寶等傳產股，還有金融族群全力撐盤，指數跌幅收斂回到平盤附近，再灌破 16100 點，估量約 2300 億元。

觀察權值股今日表現，電子三雄同步開高走低，台積電早盤震盪翻黑，最低至 519 元，下跌 5 元；聯發科最低至 833 元，下跌逾 1%，不過在低階買盤進駐下，跌勢收斂往平盤靠攏；鴻海同樣開低，午盤在平盤震盪。

高價股普遍疲軟，僅矽力 - KY、旭隼站穩盤上，大立光、譜瑞 - KY、力旺、祥碩跌幅 1% 左右。其他電子股中，聯電、台達電、日月光投控等相對抗跌。

矽晶圓族群逆勢抗跌，中砂上漲超過 2%，昇陽半導體、合晶也有逾 1% 漲幅，辛耘、台勝科、晶程、中美晶等則守住紅盤。

傳產族群部分，貨櫃三雄獲買單敲進站穩盤上，其他航運股台航、慧洋 - KY、中航、榮運、四維航等表現也不俗。

蘋果 2022 年全球開發者大會，預計台灣時間 6 月 7 日以 keynote 發表會演講揭開序幕，蘋概股沾光，萬旭再拉出一根漲停板，台光電大漲超過 4%，穩懋、GIS-KY、元太、臻鼎 - KY、台郡均有逾 2% 漲幅。

法人表示，僅管近期美元指數、美國 10 年期公債回檔修正，釋放偏多訊號，不過在大環境多種不確定因素下，台股仍陷濃厚觀望氣氛，預期量能未放大下，將處於區間盤整。