〈台股盤前〉台股反彈路需擴大攻擊量能 上檔挑戰月線反壓

台股昨 (25) 日在電子股點火下，終場大漲 140.4 點或 0.88%，收在 16104.03 點。美股今晨四大指數齊揚，有利台股持續反彈路，不過台股上檔面臨月線反壓，需要擴大攻擊量能助攻。

外資由賣轉買超 50.5 億元，買超鴻海 9.5 億元最多，賣超最多是台積電的 20.7 億元；投信終止連三買轉賣 2.7 億元，自營商則終止連二賣轉買超 34.6 億元，三大法人合計買超 82.5 億元。八大公股行庫則趁彈賣超 22.4 億元，為 4 月 14 日以來減碼金額最高。

今日觀盤重點，日經新聞昨日報導，大陸封控導致蘋果今年發表的四款 iPhone 14 系列新機當中，至少有一款的開發時程落後，並傳出蘋果為此要求鴻海擴大新機備貨量，受此消息加持，鴻海股價表現可期。

全球第三大 DRAM 廠美光資深副總裁暨策略長摩爾（David Moore）昨日表示，看好 5G 手機滲透率增加，加上自駕車趨勢、雲端規模擴大、遊戲效能提升等四大動能確立，帶動儲存需求攀升，美光將攜手聯發科、群聯、力成等夥伴，共同搶搭記憶體產業成長商機，相關個股表現值得關注。

國泰金及富邦金股價破底，雙雙連吞 5 根黑棒，尤其富邦金跌破 60 元整數關卡之際，金管會決定啟動專案金檢，主要是因為保險業大賣約 700 萬張防疫保單引重災，據了解，金管會將鎖定 4-5 家銷售防疫保單量大、守法性差的產險業辦理專案金檢，最快報告在 9 月前出爐。

整體來說，台股昨天站回 16100 關卡，但成交量僅有 2130.21 億元，量能仍偏低，雖然指數已經收復 5 日線、10 日線，看似有利多方，但近期指數反彈都未越過下降趨勢線及月線，且月線持續下彎當中，台股要轉強還是得先挑戰月線反壓。