電金傳熄火 台股遇月線反壓跌135點收15968點

美股周三全面收紅，台股今 (26) 日一度漲逾 70 點，衝上 16179 點，觸及月線，但賣壓隨即湧現，台積電震盪走跌，金融、航運股同步熄火，拖累加權指數翻黑，午盤後跌勢不斷擴大，終場下跌 135.2 點或 0.84%，收在 15968.83 點，再度失守短均，成交值 2213.04 億元，為連續第 10 天低於 2400 億元。

櫃買指數終場下跌 1.36 點或 0.7%，收在 193.32 點，成交值 566.16 億元。上市櫃成交值合計 2779.2 億元。

台積電盤中跌幅擴大至 2%，最低來到 513 元，終場收 514 元，市值下滑至 13.32 兆元；聯發科同步震盪走低，終場跌逾 1%，收在 833 元；其他電子權值股普遍走弱，瑞昱、華碩、南亞科等下挫 1-2%；不過，廣達、台達電、日月光投控則力守盤上。

金融股也無力撐盤，其中玉山金重摔逾 2%，兆豐金、第一金、中信金等同步走軟，但金控雙雄富邦、國泰小漲作收；航運股方面，貨櫃三雄中以萬海跌 2.5% 最重，散裝航商慧洋 - KY 則逆勢漲 2.9%，台航、中航同步獲資金點火。

美系外資出具報告，認為伺服器平台的升級更換周期恐延長，不利台廠出貨，因此調降股后信驊評等及目標價，信驊今天股價重挫逾 8%，失守 2000 元關卡，緯穎更摜殺至跌停價 791 元，摔出 800 元俱樂部，其他高價股方面，譜瑞 - KY、AES-KY 及世芯 - KY 賣壓都偏重。

此外，國內本土疫情嚴峻，高中以下學生停止實體上課，維持遠距教學，遊戲廠商乘勢推出新品或遊戲改版搶攻商機，遊戲股持續吸引買盤進駐，辣椒、昱泉連續第二天噴出漲停，華義、歐買尬、網龍、隆中等均獲買盤青睞。