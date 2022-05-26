〈焦點股〉遊戲股人氣高 這2檔連噴2根漲停

國內本土疫情嚴峻，高中以下學生維持停止實體上課，改採遠距教學，遊戲廠商乘勢推出新品或遊戲改版搶攻商機，帶動遊戲股表現，辣椒 (4946-TW)、昱泉 (6169-TW) 連續第二天噴出漲停，華義 (3086-TW)、網龍 (3083-TW)、歐買尬 (3687-TW) 等均獲買盤青睞。

全國學生染疫人數已突破 15 萬人，多數學校維持遠距教學措施，並延長至 6 月上旬，儘管各地方政府陸續宣布不提前放暑假，但遊戲股近來持續吸引資金進駐。

台股今天開高走低，遊戲股辣椒股價逆勢亮燈漲停，達 69.5 元，收復月線及半年線，昱泉同步攻上漲停板，達 22.75 元，站上年線關卡，華義盤中直逼漲停，最高來到 117 元，網龍、歐買尬、隆中、宇峻、大宇資等也都在盤上表現。

辣椒第一季稅後虧損 2203 萬元，較上季虧損收斂，每股虧 1.59 元，公司看好，3 月下旬推出的手遊新作表現亮眼，可望帶動第二季營運轉盈。

宇峻第一季獲利年減近 23%，每股純益 0.91 元；第二季主攻海外市場，擬推出與弘煜科合作發行《永恆星語：燐光起源 日版》，預計 6 月上市，第二季底開始貢獻營收，而《三國群英傳 M》亞洲伺服器，也會在 6 月先進行第一波封測。