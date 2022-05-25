台股反彈站上16100點 外資回頭敲進 三大法人買超81.96億元

台股反彈站上16100點 外資回頭敲進 三大法人買超81.96億元。(圖：AFP)
台股反彈站上16100點 外資回頭敲進 三大法人買超81.96億元。(圖：AFP)

無懼美股下挫，台股今 (25) 日由電子股領軍上攻，傳產股普遍走揚，金融股獨憔悴，加權指數午盤後一度大漲逾 200 點，終場漲勢略收斂，上漲 140 點，收在 16104 點，收復 5、10 日線，三大法人合計買超 81.96 億元。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資回頭買超 50.73 億元，投信賣超 3.48 億元，終止連三買，自營商則轉為買超 34.68 億元，三大法人合計買超 81.96 億元。

電子權值股今天全面回神，台積電一度漲逾 1%，終場漲勢收斂收 524 元；鴻海盤中漲近 2%，終場收 109.5 元；聯發科股價翻紅，收漲 1.57%。此外，大立光、日月光投控、瑞昱、國巨、華碩、台達電等多檔均上漲超過 1%。

鴻海電動車布局邁大步，今天重回買盤懷抱，鴻家軍普遍走強，陽程、正達連袂亮燈漲停，廣宇、乙盛 - KY 分別大漲 6%、4%，其他泛鴻海集團股包括鴻準、樺漢、位速、臻鼎 - KY 等，均在盤上表現。

PCB 族群今天獲得多頭青睞，嘉聯益攻上漲停板 22.05 元，欣興勁揚逾 4%，燿華、華通、景碩、精成科、泰詠、柏承等漲勢也不俗。再生晶圓廠昇陽半導體今天股價直奔漲停，達 66.2 元，攀上逾 2 年新高，中砂股價同步強漲 7%，辛耘則收漲 2.8%。

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