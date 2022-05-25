台股反彈站上16100點 外資回頭敲進 三大法人買超81.96億元

無懼美股下挫，台股今 (25) 日由電子股領軍上攻，傳產股普遍走揚，金融股獨憔悴，加權指數午盤後一度大漲逾 200 點，終場漲勢略收斂，上漲 140 點，收在 16104 點，收復 5、10 日線，三大法人合計買超 81.96 億元。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資回頭買超 50.73 億元，投信賣超 3.48 億元，終止連三買，自營商則轉為買超 34.68 億元，三大法人合計買超 81.96 億元。

電子權值股今天全面回神，台積電一度漲逾 1%，終場漲勢收斂收 524 元；鴻海盤中漲近 2%，終場收 109.5 元；聯發科股價翻紅，收漲 1.57%。此外，大立光、日月光投控、瑞昱、國巨、華碩、台達電等多檔均上漲超過 1%。

鴻海電動車布局邁大步，今天重回買盤懷抱，鴻家軍普遍走強，陽程、正達連袂亮燈漲停，廣宇、乙盛 - KY 分別大漲 6%、4%，其他泛鴻海集團股包括鴻準、樺漢、位速、臻鼎 - KY 等，均在盤上表現。

PCB 族群今天獲得多頭青睞，嘉聯益攻上漲停板 22.05 元，欣興勁揚逾 4%，燿華、華通、景碩、精成科、泰詠、柏承等漲勢也不俗。再生晶圓廠昇陽半導體今天股價直奔漲停，達 66.2 元，攀上逾 2 年新高，中砂股價同步強漲 7%，辛耘則收漲 2.8%。