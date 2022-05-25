電子股滿血復活 台股漲140點收16104點 收復短均

儘管美股那指、費半周二大跌逾 2%，但台股今 (25) 日擺脫頹勢，由電子股領軍上攻，傳產股普遍回神，金融股獨憔悴，加權指數午盤漲勢逐漸放大，一度大漲逾 200 點，終場漲勢略收斂，上漲 140.4 點或 0.88%，收在 16104.03 點，收復短均，成交值 2130.21 億元。

櫃買指數終場上漲 2.1 點或 1.09%，收在 194.68 點，成交值 513.26 億元。上市櫃成交值合計 2643.47 億元。

權值三雄今天股價齊揚，台積電無懼 ADR 重挫，今天一度漲逾 1%，終場漲勢收斂收 524 元；鴻海盤中漲近 2%，終場收 109.5 元；聯發科股價翻紅，收漲 1.57%。此外，大立光、日月光投控、瑞昱、國巨、華碩、台達電等，均上漲超過 1%。

鴻海電動車布局邁大步，今天重回買盤懷抱，鴻家軍普遍走強，陽程、正達連袂亮燈漲停，廣宇、乙盛 - KY 也分別大漲 6%、4%，其他泛鴻海集團股包括鴻準、樺漢、位速、臻鼎 - KY 等，均在盤上表現。

散熱廠奇鋐今天吸引資金進駐，股價一度亮燈漲停，終場收漲 8%，散熱族群普遍表現不俗，包括尼得科超眾、雙鴻、泰碩、建準等，約上漲 1-3%，但健策賣壓偏重跌逾 3%。

華新出售美國太陽能子公司旗下案場開發部門，交易金額約 5.67 億美元，第三季可望貢獻 EPS 超過 1 元。華新昨天成為當沖客搶進熱門標的，當沖比達 7 成，今天股價又亮燈漲停，達 44.2 元，成交量爆出逾 20 萬張。

金融股方面，富邦金股價挫逾 1%，失守 60 元關卡，國泰金、開發金、元大金下跌 1-2%，中信金、第一金也震盪走跌，不過，華南金、玉山金、彰銀力守盤上。航運股以航空雙雄上漲 3-4% 較為強勢，貨櫃雙雄長榮、陽明同步收漲，萬海則收黑。