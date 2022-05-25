15家金控股東數單週增3.3萬人 00907存股買點跟著浮現

15 家金控股東數單週增 3.3 萬人，隨股價修正，具備股息優勢標的再度浮現長期投資價值，股民也因此大舉押寶除權息行情，甫掛牌上市的首檔存股型 ETF 永豐優息存股 (00907-TW) 因為追蹤金融傳產股，買點跟著浮現。

受到通膨壓力、供應鏈中斷等利空因素影響，加上升息與本土疫情等變數，美股承壓、台股亦處萬六關卡保衛戰，第二季以來，台股最大修正點數超過 2500 點，永豐投信指出，台股震盪壓力中，也讓存股投資人，等到回檔進場的投資機會，降低追高的投資疑慮。

永豐投信推出首檔存股型 ETF 昨 (24) 日上市後吸引散戶投資人矚目，主要是其所追蹤的「特選臺灣優選入息存股指數」，據 Bloomberg 資料統計，在歷年的事件衝擊中，更較大盤展現抗震性與穩定度，包括在 2018 年中美貿易戰、2020 年新冠疫情，及 2022 年俄烏衝突之際皆能展現抗震能力。面對即將開始的除權息旺季，股價拉回後，個股股息殖利率拉高，更推升存股族的投資需求與吸引力。



00907 主要追蹤金融傳產，永豐投信指出，金融與傳產類股因波動低、獲利穩、殖利率高，空頭修復能力也相對優異。尤其第三季將進入台股除權息高峰，整體金融股與傳產股預期在下半年仍可望受惠升息與內需支撐。

存股族提前卡位金融股除權息行情的跡象就很明顯，根據集保中心公布數據，近一周以來，15 家金控股東數再度回到 610 萬以上，總計增加超過 3.3 萬名股東數，隨股價修正，具備股息優勢標的再度浮現長期投資價值。00907 為雙月配息，連帶昨日掛牌首日也交投火熱，衝出超過 2 萬張以上的成交量，為 3 月份以來，新掛牌 ETF 首日成交最大量。