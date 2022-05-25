【Wen姐筆記】空襲警報又響？當務之急搶回16000城池

多方昨日挑戰月線，不僅盤面沒有主流部隊，高價電子與金融反而出現一堆豬隊友，成交量能還是出不來，昨日中盤開始持續往南，加權指數最後一盤甚至連 16000 點又再度棄守。昨日的黑 K 棒，也終結了這一回合的反彈走勢，短空搶得控盤權，空襲警報又將響起，多方當務之急為儘速搶回 16000 點城池。短線多空強弱分界為 16077 點，關鍵點位為 15888、15954 與 16123 點。

多方如欲儘速化解這波空軍來襲危機，必須儘速搶回 16000 點城池，16000 點與兩端哨站 16026、15983 如能守穩，最好儘速收復 16048 與 16100 點城池，才有機會再次挑戰月線。16100 點兩端哨站為 16077 與 16123 點，如能突圍 16153 點，將有機會再度挺進 16200 點城池，16200 點兩端哨站為 16182 與 16222 點! 16251 至 16300 點城池，16300 兩端哨站為 16282 與 16313 點，則是下一階段的硬仗區。\

但如 15983 點還是未能挺住，多方恐將繼續處於挨打局面，如回測 15954 至 15900 點城池，15900 點城池兩端哨站 15888 與 15913 點，如棄守恐續往 15848 至 15800 點城池回測，15800 點兩端哨站為 15777 與 15816，再棄守恐得再次進行「保底」攻防戰! 15747 至 15700 點城池，15700 點兩端哨站為 15686 與 15717 點，如再棄守則 15616 低點恐將遭到測試!

雖然新台幣匯率在 29.5 元上下穩住，但大盤的成交量能不出，始終仍是敗筆。多方信心不足，盤面缺乏北上進攻的主流族群，反而往下沉淪的豬隊友愈來愈多! 電子金融與傳產，在關鍵時刻至少要有 2 個族群挺身而出，扮演穩盤角色，短多必須儘速搶回控盤權，否則盤勢陷入 16000 點以下弱勢盤整，空襲警報未能解除，仍得時時提防空軍發動攻勢! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)