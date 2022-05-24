〈萬旭法說〉車用布局邁大步 打進美系自駕車供應鏈

線材廠萬旭 (6134-TW) 今 (24) 日召開法說，公司表示，目前車用布局持續邁大步，不僅歐洲車廠客戶的能見度長達 7 年，也打進美系車廠的自駕車，目前客戶給出的後續出貨量相當正向，將進一步推升營收及獲利表現。

萬旭表示，電動車、汽車電子以及先進輔助駕駛、自駕車等對車用線束的用量增加，由於需要高壓高頻線束，附加價值也會因此提升，預估未來平均每台車所使用線材金額平均將達 150-350 美元

萬旭進一步指出，根據勤業眾信研調，到 2025 年時，新能源車將達到 1120 萬輛，若以此估算，車用 / 電動車線材的線材規模金額將超過 500 億元，萬旭的中長期目標要拿下 10 億元的營收市占。

而目前萬旭表示車用線組應用涵蓋 ADAS 先進駕駛輔助系統、倒車雷達、HUD 抬頭顯示器、中控 / 影音系統、毫米波連接器、新能源車 / 自駕車動力模組等線組產品。

客戶方面，萬旭表示，無法透露單一客戶，但歐系車廠客戶需求強勁，不只燃油車，電動車產能更是銷售一空，因此也給出較長的訂單；另外，美系車廠的自駕車也已經在美國二個州上路。

以營收比重來看，萬旭近年車用占比穩步攀升，從前年 9%，到去年 12%，今年首季更來到 17%，公司看好，在後續車用線組放量之下，車用將會成為公司最大的應用產品線。