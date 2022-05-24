〈能源盤後〉市場供需拉鋸 歐盟禁俄令、燃料供應緊繃 WTI幾乎持平

原油期貨價格周一 (23 日) 走勢震盪，收盤幾乎持平，係因投資者在歐盟禁止俄羅斯能源進口前景與國內燃料供應緊繃之間權衡，同時美國白宮表示，拜登總統正考慮下令釋出政府儲備的柴油燃料。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1 美分，收每桶 110.29 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 87 美分或 0.8%，收每桶 113.42 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格大漲 8.2% ，收每百萬 Btu 8.744 美元，但本周仍收高 5.5%。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 1%，收近每加侖 3.798 美元，自上周初達到的每加侖 4 美元紀錄高點回落。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 3.7688 美元。

市場推動力

因應俄羅斯入侵烏克蘭的行動，歐盟官員繼續努力達成逐步停止進口俄羅斯原油和其他能源的協議，但目前受阻於匈牙利的要求。歐盟規定必須所有 27 個成員國一致批准才能通過協議。

歐盟最高能源官員周一表示，她樂觀看待上周提案，即向匈牙利、捷克共和國和斯洛伐克提供 20 億歐元 (21 億美元) 作為能源基礎設施投資，認為該提案有助於推進歐盟達成禁止俄羅斯能源的協議。

與此同時，SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，由於美國駕駛旺季即將到來，汽油需求紮實，汽油市場依舊緊繃，因此支撐了石油價格。煉油廠通常此時處於增產模式，已對應美國駕駛的用油需求。

美國能源資訊署 (EIA) 上周報告指出，截至 5 月 13 日當周，美國車用汽油總庫存減少 480 萬桶，較每年此時的 5 年均線下降約 8%。同周蒸餾油庫存增加 120 萬桶，但較 5 年均線低約 22%。

加油站的汽油價格創歷史新高，而運輸貨物相當重要的柴油價格也達到史上高點。

但隨後原油價格支撐力有所減弱，係因白宮發言人表示，拜登總統已準備發布緊急聲明，將授權釋出「東北家庭取暖油儲備量」。

分析師表示，隨著中國逐步放寬上海的封鎖措施，原油價格也得到支撐，但交易者也在關注北京新冠病例激增的新聞報導，北京當局延長實施學生和勞動者居家防疫的命令，也將在北京推行更大規模的篩檢。

與此同時，Innes 表示，美國白宮和沙烏地阿拉伯薩勒曼王儲 (Mohammed bin Salman) 正為一場會議而努力，該會議可望抑制原油價格上漲。由於供應吃緊，美國呼籲 OPEC 與其盟國更積極增產，但沙烏地阿拉伯迄今一直拒絕回應。