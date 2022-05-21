〈能源盤後〉市場擔憂供應緊繃 但美股遭拋售 原油承壓收高

原油期貨價格周五 (20 日) 抹去早盤疲軟，最終小幅收高，但似乎因美股大拋售而縮限其上漲空間。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.02 美元或 0.9%，收每桶 113.23 美元，本周收高 2.5%。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 39 美分或 0.4%，收每桶 110.28 美元，此為交易最活躍期貨。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 51 美分或 0.4%，收每桶 112.55 美元，本周收高 0.9%。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.7% ，收每百萬 Btu 8.083 美元，但本周仍收高 5.5%。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.1%，收近每加侖 3.837 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 3.739 美元。

市場推動力

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：「原油仍處於區間波動，困在驅使經濟放緩的緊縮貨幣政策和全球燃料產品市場緊縮之間。」

他補充，中國設法解封後，需求緊繃的情形會更加惡化，因為先前上海封城重挫其經濟並讓整體商品需求下降。本周稍早中國這全球最大石油進口國開始放寬上海封城限制，提供原油上漲支撐力。

然而，美股崩跌拖累原油，S&P 500 指數較 1 月初的收盤紀錄高點下跌 20% 以上，若趨勢持續便可視為熊市。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示：「在 S&P 500 需求指標惡化之際，原油很難保持上漲。」

他指出周三原油市場就呈現這情形，當日能源資訊署 (EIA) 公布的庫存數據非常樂觀，但因 S&P 500 指數大跌 4%，原油收低 2.5%。

天然氣周五下滑，但本周仍收高 5.5%。Hansen 指出，由於液態天然氣 (LNG) 的出口創紀錄、產量成長持平，以及美國南部地區近期的熱浪，天然氣價格已經較一年前上漲 200%，

油田服務公司貝克休斯周五公布，本周美國石油鑽井平台數量增加了 13 座，達到 576 座，同時增加了 1 座天然氣鑽井平台，使總數達到 150 座。