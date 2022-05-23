橙的受惠三大業務 惟歐洲Q3旺季恐有變數

汽車零組件廠橙的 (4554-TW) 今 (23) 日召開法說會指出，台北捷運文湖線 TPMS 售後服務標案，預計第二季開始出貨，而中國 OEM 業務、北美 AM 業務也持續穩定挹注營收，惟近年快速成長的歐洲市場，受到俄烏戰爭影響新車銷量，第三季傳統雪胎更換旺季恐受影響。

橙的認為，今年北美 AM 市場和中國的 OEM 市場均可望維持去年營運水準，而今年以來在歐洲市場也有所斬獲，於德國拓展銷售團隊，配合通路商和直營輪胎店的策略奏效，推升第一季營收年增達 32%。

橙的進一步說明，歐洲市場傳統旺季落在第三季，一般會迎來冬季雪胎更換潮，不過，俄烏戰爭造成車用零件供應不順，新車銷量和維修體系多半受到影響，恐會對第三季的旺季有部分衝擊，還要觀察。

所幸，中國 OEM 業務穩定挹注營收，再加上北美 AM 市場需求穩定成長，橙的認為，營收規模可望逐漸接近疫情前高點，而若匯率沒有太大變化，全年可維持毛利率維持 40%、營業利益率 10% 以上。

另外，對於電動車布局，橙的說明，主要 TPMS 系統產品是與輪胎、輪框的產品線連動，通路為經銷商和輪胎店，由於無論是傳統燃油車或是電動車，均須使用輪圈和輪框，因此與電動車趨勢並無高度相關。

至於橙的獲納鴻海電動車 MIH 聯盟，橙的說明，只是推薦名單，並非聯盟的簽約廠商，目前還在洽談中。