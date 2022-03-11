漲價效益浮現 宏正Q1營收拚創同期高、Q2看增5%

宏正 (6277-TW) 因應全球原物料及運費上漲，年初二度調整產品價格 5-10%，也逐步反應在營收表現上，在產品漲價效應挹注下，宏正估本季營收將優於去年同期，並挑戰歷年同期新高，第二季也可望保持成長，估營收季增約 5%。

宏正表示，依目前訂單、供貨來看，首季營運動能延續，估 3 月營收將與去年同期相當，整體首季營收也有機會超越 2018 年同期，改寫歷年同期新高，且原物料漲價、運費也與客戶協調反映，認為首季毛利率將較上季改善。

從各產品線來看，宏正說，IT 架構解決方案包含 Over -IP、Non Over-IP 展望都仍樂觀，SMB 則因缺料相對保守，專業影音同樣受缺料影響，估下半年才可望回溫，不過其他業務方面，旗下系統整合商超越智能接單動能強勁，能見度已達 6-7 月，貢獻可期。

料況、俄烏戰爭影響方面，宏正說明，缺料是整體供應鏈面臨的挑戰，去年主要缺微控制器，今年則是集中在影像處理晶片，將努力確保供應，俄羅斯營收占比則達約 5%，現階段與當地通路商採現金交易，後續變化將密切關注，也不排除因品牌採購策略改變，擴大當地市占，至於西歐地區則是由子公司負責，影響不大。

機櫃業務方面，宏正表示，今年前 2 個月機櫃營收比重約占 3.3%，為改善機櫃產品毛利，去年有停止部分接單，但隨著與客戶協調新價格後，目前相關產能、交期都已排定，認為對整體毛利率有一定幫助。

宏正去年營收達 51.63 億元、年增 7.1%，毛利率 58.26%，年減 0.6 個百分點，營益率 15.6%，年增 2.98 個百分點，稅後純益 6.37 億元，年減 57.5%，主因是前年有業外處分信驊 (5274-TW) 持股，去年每股純益則達 5.33 元，宏正也通過去年下半年盈餘配發，加計上半年，合計去年每股擬配發 5.2 元現金股利。