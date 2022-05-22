台股反彈只是曇花一現？短線留意三現象牽動大盤

台股在電子股領軍下反彈，但法人示警，短線仍須留意通膨、升息與成交量是否回溫等議題，尤其市場普遍預期美國 6 月升息機率高，恐讓資金持續撤離新興市場，台股反彈恐將只是曇花一現。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，今年以來的科技股弱勢，主因是全球變數未除，且市場對於科技股態度相對保守，預期短期較難見到指數大幅反彈。

葉獻文表示，但隨著時序往下半年推進，科技股將迎接下半年的產業旺季，包括暌違兩年的 COMPUTEX 202224 日即將登場，加上股東會、股利政策即將進入密集期，都有助於提振電子股的投資情緒。

葉獻文說，隨著晶圓大廠宣布明年將調漲價格，韓國三星亦宣布下半年漲價，反映科技產業的關鍵原物料供應仍相當緊俏，以及半導體龍頭企業具備高度轉嫁能力，市場仍期待未來能由半導體產業領軍激勵科技股展開反彈行情。

富蘭克林華美投信認為，短期內國外有通膨、升息議題及上海復工等狀況有待觀察，國內市場仍偏謹慎，且法人大戶資金退場，交易量能不足，壞消息也有待消化，這些都是干擾大盤走勢的因素。

富蘭克林華美投信指出，短線全球股市偏震盪，加上擔憂 6 月份聯準會再度升息超過 2 碼，資金流出新興市場，因此操作應謹慎，建議短線應留意通膨的問題是否有效解決。

安聯投信表示，接下來可觀察下半年哪些族群遭資金錯殺、甚至產能在調整後反而有望增加的標的，但由於部分庫存調整的基本面因素還在陸續消化中，因此基本面的檢視仍可能須待 6 月後會較為明朗。

安聯投信表示，儘管不確定性仍在，但回到個股基本面會是比較簡單的對應方式，而非基本面引發的賣超有望提供更好投資機會，但要注意的是，即便市場出現反彈，也需謹慎檢視未來趨勢的可能變化。