鈞興-KY電動輔助自行車新品 年底可望開花結果

精密齒輪大廠鈞興 - KY(4571-TW) 今 (20) 日召開股東會，鈞興 - KY 表示，上海地區解封在即，客戶庫存回補力道可望拉升；產品開發進度方面，電動輔助自行車 (E-Bike) 推進下管型中置電機產品上市進度，年底將能開花結果。

展望下半年，鈞興 - KY 表示，將持續謹慎面對疫情與國際情勢變化，及時採取相關因應措施，以確保營運表現與生產出貨穩定，目前上海地區解封在即，逐步恢復正常生產秩序、物流運輸情況舒緩等，有助客戶提升庫存回補備貨力道。

鈞興 - KY 強調，將持續擴大全球業務接單動能，持續深化既有電動工具、園林工具、縫紉機、工業機器人等業務合作及新產品開發，並開拓新客戶接單，同時積極拉升越南廠生產出貨比重，以因應客戶業務訂單需求與拉升新廠學習曲線。

鈞興 - KY 去年已於台中設研發中心，致力推動諧波減速器產品導入工業機器人、電動輔助自行車 (E-Bike) 產品開發，其中電動輔助自行車 (E-Bike) 推進下管型中置電機產品上市，年底可望開花結果。

鈞興 - KY 股東會也通過去年擬配發每股 4.5 元現金股利，創歷年來配息新高記錄，若以今日收盤價計算，現金殖利率約 5.35％。