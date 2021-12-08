鈞興-KY訂單看至明年3月 營運蓄勢向上

精密齒輪大廠鈞興 - KY(4571-TW) 今 (8) 日召開法說，總經理杜春輝表示，訂單已看至明年 3 月，平均單月營收貢獻將超過 2 億元，從在手訂單來看，明年表現不會太差。

鈞興今年受惠電動工具及園林工具市場需求維持高檔，加上客戶新品上市銷售暢旺，及佈局新品等效益發酵，前 11 月營收達 25.3 億元、大增 4 成，創同期新高。

除電動工具、園林工具等業務外，鈞興 - KY 積極投入工業機器人及諧波減速器等高階應用市場產品研發，目前在工業機器人高精密度的齒輪研磨、諧波減速器等產品接單有所斬獲，其中機器人齒輪已交貨給全球市占率最高的工業用機器人公司日本安川電機。

鈞興 - KY 指出，工業機器人及諧波減速器等高階應用，毛利率優於平均值，今年預估營收占比 2%，明年盼進一步提升至 3%，看好相關產品銷售力道，將高於集團整體平均。

另外，鈞興 - KY 近年也積極研發中置電機產品，切入電動助力自行車領域，第一階段多款車型中置電機樣品已開發完成，可應用於 E-Road(公路車)、E-Trekking(旅行車)、E-MTB(登山車) 等自行車車款，已打入德國電動自行車品牌 Fazua 供應鏈。